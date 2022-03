Stiri pe aceeasi tema

- ANPC continua acțiunile. A controlat peste 300 de magazine in ultimele 10 zile. „A continuat, in același ritm susținut, seria de controale intreprinse de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la magazinele marilor lanțuri de retail, in ultimele 10 zile, in care comunicarea instituției…

- Violeta Stoica Gandaci, alimente expirate, mizerie cat cuprinde au gasit inspectorii ANPC in zeci de magazine aparținand unor mari lanțuri comerciale din intreaga țara, in urma controalelor efectuate marți, 22 februarie. Intr-o singura zi au fost verificate, potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, marți, 65 de magazine din țara aparținand Mega Image, Penny, Profi, Cora, Auchan, Carrefour si Lidl, gasind nereguli in toate. The post FOTO | Val de controale. ANPC a verificat intr-o singura zi 65 de magazine in intreaga…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a extins controalele in marile rețele de retail, la nivelul intregii țari. Astfel, doar pe 22 februarie 2022, au fost verificate nu mai puțin de 65 de unitați, la nivel national, aparținand lanțurilor de magazine: Mega Image, Penny, Profi,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a extins controalele in marile retele de retail la nivelul intregii tari, marti fiind verificate 65 de unitati, care au fost amendate, in total, cu 772.000 lei pentru neregulile constatate, conform unui comunicat al ANPC. Controalele au vizat magazine…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat 65 de mari magazine din intreaga tara intr-o singura zi si au dat amenzi in valoare de peste 770.000 de lei. De asemenea, sase magazine au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor, aceeasi masura fiind…

- Potrivit ANPC, marti au fost verificate 65 de unitati, la nivel national, apartinand lanturilor de magazine: Mega Image, Penny, Profi, Cora, Auchan, Carrefour si Lidl si in toate au fost gasite nereguli. Cele mai frecvente deficiente au fost vanzarea unor produse expirate, comercializarea unor…

- 65 de mari magazine din intreaga tara au fost controlate marți de Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care au descoperit mai multe nereguli. Inspectorii au dat amenzi care se ridica la peste 770.000 de lei și au inchis temporar sase magazine și mai multe raioane cu probleme,…