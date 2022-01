Stiri pe aceeasi tema

- Un numar foarte mic de consumatori, casnici și non-casnici, se va bucura in luna ianuarie 2022 de facturi plafonate la energie și la gaze naturale, reiese dintr-o analiza efectuata de Asociația Energia Inteligenta. In cazul consumatorilor casnici, plafonarea se aplica doar in cazul prețurilor la energie…

- Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor a inceput controale la furnizorii de energie. Comisarii ANPC verifica in ce masura companiile de utilitati respecta legea prin care sunt plafonate preturile la energie electrica si gaze naturale si se acorda compensatii.

- Doar 10% dintre consumatorii de gaze vor beneficia de facturi compensate in aceasta iarna, in timp ce la energie electrica este vorba de 15% dintre consumatori, care vor primi un discount de pana la 30 de lei pe luna, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Energia Inteligenta. Asociatia arata ca plafonarea…

- "Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament, masurile urmand sa se aplice de la 1 noiembrie, dupa ce legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis. Pe langa consumatorii casnici, prețurile plafonate se vor aplica și…

- Plafonarea prețurilor la energie și gaz și compensarea facturilor, adoptate de Parlament. De cand se aplica și cum se vor calcula facturile Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptata de Parlament. De cand se aplica și cum se vor calcula facturile Proiectul de lege care…

- Senatul a aprobat compensarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Senatul a aprobat ieri ordonanța de urgența prin care se compenseaza prețurile la energie electrica și gaze naturale pentru o perioada de 5 luni. Pentru clienții casnici prețul energiei va fi de cel mult un leu pe kilowatt-ora,…

- Senatul a adoptat, in unanimitate, mai multe amendamente la Ordonanța de Urgența 118/2021 care vin in sprijinul consumatorilor casnici și noncasnici, pe fondul creșterii prețurilor la energia electrica și gazelor naturale. Masurile de sprijin se vor aplica in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.…

- PSD anunta strangerea a peste 175.000 de semnaturi pentru petitia privind plafonarea preturilor la energie si gaze. Partidul cere celorlalte partide sustinerea proiectului legislativ pe care l-a depus in Parlament, argumentand ca varianta pe care o aduc „este net superiora propunerilor PNL. „Liberalii…