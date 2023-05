Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC anunta ca a castigat definitiv in instanta, in fata OTP Bank Romania SA, procesul de contestare a actului de control prin care institutia sanctiona banca din cauza unei practici comerciale incorecte.Iata comunicatul de presa pus la dispozitie…

- ”In cadrul unei actiuni de control tematic desfasurat in anul 2021 la OTP Bank Romania SA, echipa de comisari ANPC a constatat ca banca prezenta o oferta pentru persoane fizice cu privire la pachetul LeZero sub sloganul «Ia-ti pachetul Le zero/Zero cuvinte in plus. Le zero. Lejer zero», acesta fiind…

- Medicul iesean Dan Tesloianu, acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace prelevate de la persoane a fost plasat in arest la domiciliu. Decizia fost luata vineri de Curtea de Apel Bucuresti și este definitiva, scrie News.ro. Hotararea judecatorilor a fost confirmata de avocatul Marius Todeanca, care il…

- Florin Secureanu, fost manager al Spitalului Malaxa, a fost reținut de polițiști dupa ce a fost condamnat definitiv.Curtea de Apel București l-a condamnat luni, 8 mai, la 3 ani și 8 luni de inchisoare pe Florin Secureanu, fostul manager al Spitalului Malaxa, pentru abuz in serviciu. Pedeapsa a fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta marti ca a castigat procesul cu Ministerul Fondurilor Europene, Curtea de Apel Bucuresti anuland penalitatea de 84 milioane lei pe care acesta o aplicase, in cazul contractului pentru cele 100 de tramvaie Imperio finantate prin Programul Operational Regional.„Am…

- Gigi Becali este foarte bucuros. Este convins ca gruparea pe care o finanțeaza a facut un pas important in procesul cu CSA Steaua privind palmaresul. Inalta Curte de Casație și Justiție a decis marți, 28.03.2023, sa trimita dosarul pentru rejudecare la Curtea de Apel București, iar omul de afaceri din…

- Inalta Curte de Castie si Justitie (ICCJ) a decis, marți, 28 martie, sa trimita spre rejudecare cauza in procesul de palmares dintre CSA Steaua si FCSB. „Admite recursul declarat de parata Fotbal Club FCSB S.A. impotriva incheierii din 10 mai 2021 si a deciziei nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronuntate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunța ca a cerut lantului de farmacii „Dr Max” sa inceteze folosirea in reclame a sintagmei „preturi Dr. Max de mici”, sustinand ca este vorba despre o practica comerciala incorecta deoarece mesajul sugereaza ca la aceste farmacii sunt cele…