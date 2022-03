Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a anuntat, miercuri, 2 martie, ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit.Potrivit unui comunicat al…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, miercuri, ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit. Potrivit unui comunicat al ANPC, Curte de…

- Fostul prefect de Galati, Panaitescu Gabriel Aurelian, numit la propunerea USR si inlocuit in urma schimbarii Guvernului, a fost repus in functie dupa ce Curtea de Apel a suspendat hotararea Executivului prin care a fost revocat, in luna septembrie a anului trecut.

- Comandamentul pentru Energie creat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), a anuntat luni ca a finalizat alte 22 de actiuni de control la companii furnizoare de energie electrica si gaze naturale catre consumatorii casnici. Au fost aplicate amenzi de 195.000 lei furnizorilor…

- Sancțiune pentru neacordarea compensarilor la facturile de energie Foto: Alex Lancuzov. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat companiile Electrica Furnizare și Gaz Vest pentru ca nu au aplicat schemele de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie…

- Activitatea Comandamentului de iarna 2021, organizat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și care iși va desfașura activitatea in perioada 20-31.12. 2021, a vizat, astazi, zona Predealului, cunoscuta stațiune montana de pe Valea Prahovei. Coordonat de președintele ANPC,…

- Pentru asigurarea continuitații in furnizarea cu gaze naturale, Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a desemnat 6 furnizori de ultima instanța. Astfel, lista furnizorilor de ultima instanta de gaze naturale desemnați de ANRE este urmatoarea: Electrica Furnizare SA, Premier…

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general-maior in rezerva, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor…