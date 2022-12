Stiri pe aceeasi tema

- Supermarketul "La Cocos" din Bucuresti a remediat toate deficientele si a fost redeschis publicului, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Aproape jumatate din apartamentele racordate la sistemul centralizat de incalzire din București au probleme cu furnizarea apei calde și caldurii. Cele mai mari probleme sunt in Sectoarele 2 3 și 5. Cauza: doua avarii la magistrale și o avarie la CET Progresu. Potrivit aplicației Termoenergetica, 51%…

- ”IIncepand cu ora 4, in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti -Ilfov, au desfasurat actiuni de verificare a activiatii STB. Au fost evaluate mijloacele de transport in comun din mai multe baze/depouri”, au anuntat reprezentantii ANPC. Acestia au precizat ca actiunea este in desfasurare.…

- Sorin Astratini (49 de ani), proprietarul bolidului de lux care a ars ca o torța luni, in parcarea unui imobil din Cartierul Francez din Capitala, este ”un modest funcționar public devenit milionar in euro dupa ce a inceput sa lucreze pentru mafia retrocedarilor”, potrivit unei investigații a jurnaliștilor…

- Trecere spre moarte sunt zeci de treceri de pietoni din Bucuresti. Azi-noapte, au facut inca o victima. Un adolescent de 19 ani, ucis fulgerator pe o sosea din Rahova. O tragedie anuntata, plang revoltate rudele si vecinii tanarului. Locatarii spun ca au facut petitii pentru instalarea de semafoare…

- UPDATE: Potrivit informațiilor transmise de poliție, copilul de 13 ani care a disparut de la domiciliu din Galați a fost gasit in Gara de Nord, in Capitala. Știre inițala Politistii cauta un adolescent, de 13 ani, care a plecat de acasa și nu a mai revenit. Persoanele ce pot oferi informatii care sa…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de ANPC, in cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea tinerilor comisari ai institutiei, a fost verificat restaurantul Trattoria Monza, din sectorul 3 al Capitalei, administrat de operatorul economic Max Estate SRL. In urma…