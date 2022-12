Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB) a sanctionat contraventional Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti cu 10.000 de lei, in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3, potrivit Agerpres.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat Termoenergetica Bucuresti cu 10.000 de lei pentru ca nu furniza agent termic la temperatura din contract, respectiv 55-60 de grade Celsius, unei asociatii de proprietari din Sectorul 3.

- Craciunul 2022 a fost cel mai cald din Capitala, mercurul din termometre urcand pana la 15 grade Celsius. Valorile au fost inregistrate in prima zi de Craciun la stațiile meteo din Baneasa și Filaret.

- O masa de aer cald va aduce valori de pana la 19 de grade Celsius in sud-estul țarii, apoi vremea se va raci brusc, urmand ca, in depresiuni, sa se inregistreze temperaturi negative, de pana la minus 15 grade Celsius, a transmis, pentru Digi 24 , Elena Mateescu, directorul ANM. „In urmatoarele zile…

- Meteorologii anunta ca, de Ziua Nationala, la Bucuresti vor fi precipitatii mixte: ploi si, temporar, lapovita si ninsoare, iar vantul va avea unele intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 1-2 grade Celsius. La Alba Iulia, maximele vor fi usor mai ridicate, in jurul a 5-6 grade…

- Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Fundeni au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii in rețeaua de termoficare, a anunțat luni Termoenergetica. Potrivit companiei municipale, au avut loc avarii și au ramas fara apa calda și caldura 450 de blocuri din urmatoarele zone:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, in prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, ca luna noiembrie incepe cu „valori termice mai mari decat cele specifice”. Meteorologul Mihai Timu a explicat, pentru Libertatea, la ce sa ne așteptam in urmatoarea luma. „Asa cum sugereaza estimarile…

- Se anunța o vreme foarte placuta nu doar in multe orașe din țara, ci și in București. Iar temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada din an. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 18... 19 grade.La munte, se va incalzi ușor fața de ieri in toate masivele.…