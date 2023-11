Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au aplicat companiei de telecomunicații Orange Romania amenzi contravenționale de 150.000 de lei și au dispus incetarea practicii comerciale inșelatoare, in urma verificarilor de fond la operatorul economic. „Autoritatea Nationala…

- Un magazin din municipiul Sfantu Gheorghe apartinand retailerului Profi a fost amendat cu 42.000 de lei de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Covasna pentru practici comerciale incorecte. Seful CJPC Covasna, Mircea Diacon, a precizat ca inspectorii aflati in control au…

- Restaurantul McDonald’s de la Gara de Nord din București a fost inchis temporar joi, 19 octombrie, de inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), dupa un control care a scos la iveala mai multe nereguli, anunța instituția, intr-un comunicat.Inspectorii au mers in…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au descins in zona food court de la Iulius Mall Cluj, in urma unor sesizari, și au inchis temporar cinci locații. Au fost aplicate 27 amenzi, in valoare de 283.000 lei si 7 avertismente.In urma acțiunii, comisarii CJPC Cluj au identificat mai multe…