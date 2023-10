Stiri pe aceeasi tema

- “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 52.019.254,19 lei (10.403.850,83 euro), operatorul economic Enel Energie SA, pentru nerespectarea prevederilor art 1, alin 1 (1), lit. a) si b) din OUG 27/2022, privind masurile aplicabile clientilor…

- Studiu Consiliul Concurenței Participanții la procesul de racordare la rețea intampina bariere legislative, bariere birocratice, bariere asociate finanțarii, dar și unele generate de dezvoltarea insuficienta a rețelelor electrice de transport și distribuție, este concluzia unui studiu realizat de Consiliul…

- Avand in vedere finalizarea lucrarilor tehnologice la instalatia provizorie de furnizare a energiei termice primare transport catre punctele termice: PT 16 Str. 1907 Liceul Pedagogic , 66 Str. I. Voronca, nr. 25 , lucrari desfasurate in conformitate cu proiectul ldquo;Reabilitarea retelelor termice…

- Alimentarea cu energie electrica se va intrerupe pe doua strazi din municipiul Lugoj. E-Distribuție Banat a anunțat ca va intrerupe alimentarea cu energie electrica joi, 31 august, intre orele 9:30-17:30, pe strazile Traian Vuia și Fagilor, pentru efectuarea unor lucrari de mentenanța la rețeaua…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, o suma de 18,75 miliarde lei. „Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea…

- Temperaturile foarte ridicate inregistrate in toata tara in ultimele zile au condus la cresterea substantiala a consumului de energie electrica. Companiile E Distributie, operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului Enel, au mobilizat pe teren efective marite de echipe, pentru…