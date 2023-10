Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat Enel cu 52 de milioane de lei (10,5 milioane de euro) pentru faptul ca furnizorul de energie a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege.

- Kaufland a fost amendat cu 1,7 milioane de lei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in timpul unei ample actiuni de control la 65 de magazine apartinand lantului, la nivelul intregii tari, relateaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al ANPC, in urma abaterilor constatate,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de aproape 12,3 milioane de lei pentru neregulile constatate pe Litoral in acest sezon estival si a dispus oprirea temporara a prestarii de servicii, pana la remedierea deficientelor, pentru 220 de unitati."In sezonul estival…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat, in urma controalelor facute in ultima luna si jumatate in 500 de magazine din lantul Mega Image din intreaga tara, amenzi de peste 5 milioane de lei. Au fost constatate abateri privind pretul de la raft si cel de la casa…

