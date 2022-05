Stiri pe aceeasi tema

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare. Echipele de control au descoperit ca erau vandute produse periculoase si fara…

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare, arata reprezentanții autoritații intr-un comunicat de presa. ANPC a anuntat,…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Municipiul Bucuresti (CPCMB) a realizat miercuri ample actiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu in magazinele Jumbo Pallady si Berceni din Bucuresti, cele doua unitati fiind sanctionate cu amenzi contraventionale…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Municipiul Bucuresti CPCMB a realizat, pe 4.05.2022, ample actiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu in magazinele Jumbo Pallady si Berceni din Bucuresti.Am rugat magazinele Jumbo ca, la intrarea in spatiul…

- Comisarii ANPC din București au gasit grave nereguli la doua magazine din Capitala, parte din rețele naționale, și au dispus intocmirea unor acte de control cu impact la nivelul magazinelor din același lanț, la nivel național. Magazile au fost amendate cu 90.000 de lei. „In perioada 02-03.05.2022,…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Prahova a aplicat amenzi de 40.000 de lei si a dispus oprirea temporara a activitatii in mai multe zone ale unui supermarket din Ploiesti in care au fost depistate nereguli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat noi amenzi companiei care administreaza magazinele Mega Image, dupa ce in urma controalelor facute in patru magazine din sectorul 2 al Capitalei si din Popesti Leordeni au fost descoperite alimente cu urme de mucegai, produse expirate, strat gros de…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov iși continua prezența zilnica in supermarketurile din Capitala. Astfel, in ultimele doua zile, comisarii au verificat 5 magazine ale operatorului economic Mega Image SRL din sectoarele 1, 3 și 4 ale Capitalei, precum și unul…