ANPC a amendat benzinăriile Lukoil cu 600.000 de lei. 12 dintre acestea au fost închise temporar ANPC a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca actiunile de control la benzinariile Lukoil din tara au continuat si in prima zi din martie, fiind verificate 55 de statii de carburant si magazinele aferente acestora. Astfel, echipele ANPC au descoperit produse expirate, produse congelate cu aglomerari vizibile de gheata, vitrine frig neigienizate si murdare, pline de praf, cu mizerie si insecte moarte, dar si faptul ca nu era respectat regimului de temperatura de pastrare a produselor alimentare indicat de producator. De asemenea, echipele de control au mai constatat comercializarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

