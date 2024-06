Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat o amenda de 10.000 de lei Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti deoarece sistemul de ventilatie din Aeroportul International Henri Coanda nu functioneaza si au cerut ca aceasta problema sa fie rezolvata in 48 de ore.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul International Henri Coanda din cauza temperaturii ambientale pentru limita normala in terminalele Plecari si Sosiri, determinata de defectiuni la sistemul de ventilatie, informeaza ANPC printr-un comunicat. „In…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat o amenda de 10.000 de lei Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti deoarece sistemul de ventilatie din aeroportul Otopeni nu functioneaza. Echipele de control au stabilit ca temperatura ajungea la 31 grade Celsius in zonele…

- Aeroportul Internațional „Henri Coanda” a fost amendat cu 10.000 de lei deoarece in interior au fost inregistrate temperaturi ambientale peste limita normala. Sancțiunea a fost aplicata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul International Henri Coanda din cauza temperaturii ambientale pentru limita normala in terminalele Plecari si Sosiri, determinata de defectiuni la sistemul de ventilatie, informeaza ANPC printr un comunicat.In…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat cu 10.000 de lei Aeroportul International Henri Coanda din cauza temperaturii ambientale peste limita normala in terminalele Plecari si Sosiri, determinata de defectiuni la sistemul de ventilatie, informeaza ANPC printr-un comunicat.

- ”In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii care semnalau defectiuni la sistemul de ventilatie din Aeroportul International Henri Coanda si a temperaturilor caniculare din aceste zile, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat un control operativ la acest obiectiv…

- Capitala se topește sub valul de canicula. Iar in aceste condiții, in continuare circula foarte multe mijloace de transport in comun care fie nu au instalații de aer condiționat, fie nu sunt folosite. Oamenii deschid geamurile, insa degeaba. Aerul este unul irespirabil.In aceste condiții, nu este de…