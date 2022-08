Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat 265 de magazine Lidl cu peste 3,5 milioane de lei, printre neregulile descoperite aflandu-se produse expirate, mizerie si insecte. De asemenea, 24 de magazine Lidl au fost inchise. ANPC a transmis, miercuri, ca in luna…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat 265 de magazine Lidl cu peste 3,5 milioane de lei, printre neregulile descoperite aflandu-se produse expirate, mizerie si insecte. De asemenea, 24 de magazine Lidl au fost inchise. ANPC a transmis, miercuri, ca…

- Protectia Consumatorului a inchis, pe banda rulanta, supermarketuri, in ultimele luni, pentru nereguli grave. Este vorba atat despre faptul ca erau scoase la vanzare produse expirate, cat si despre modul in care acestea erau depozitate, in vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzatoare.…

- Protectia Consumatorului a inchis, pe banda rulanta, supermarketuri, in ultimele luni, pentru nereguli grave. Este vorba atat despre faptul ca erau scoase la vanzare produse expirate, cat si despre modul in care acestea erau depozitate, in vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzatoare. Horia…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a explicat ca supermarketurile din Romania ii trateaza pe romani ca cetațeni de mana a doua.”Suntem consternați de faptul ca suntem singurii care evalueaza rafturile asistate in sens al temperaturii din magazine.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), impreuna cu Muftiatul Cultului Musulman din Romania vor realiza un ghid de bune practici privind comercializarea produselor „halal” pe plan local. Decizia a fost luata in urma unei intalniri intre presedintele ANCPC, Horia Constantinescu,…

- ”In cadrul programului Academia comisarilor – prin care tinerii angajati ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC) au ocazia ca, lucrand in echipe mixte de control cu comisarii cu experienta ai ANPC, intr-un timp foarte scurt, sa se specializeze pe teren, participand impreuna la…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al ANPC, controalele la inportatorii si distribuitorii de peste si produse de pescuit din Bucuresti si judetul Ilfov au avut loc in perioada 26-28 iulie a.c. Noua firme au fost inspectate de comisarii ANPC. ”In urma verificarilor, pentru neregulile constatate,…