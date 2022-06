ANPC: 200.000 de lei amenzi, 4 avertismente și 11 spații închise la malle Promenada pentru mizerie și produse expirate Dupa 46 de controale efectuate la agenți economici din mallul Promenada din București, ANPC a aplicat amenzi de 200.000 de lei, 4 avertismente și a decis inchiderea temporata a 11 spații comerciale. Controalele au scos la iveala un șir de nereguli: produse alimentare expirate, spatii neigienizate, marfuri cu deficiente de etichetare, echipamente de joaca rupte/deteriorate, inadvertente intre pretul de la raft al produselor/serviciilor si cel de la casa de marcat, utilizarea, la un salon spa, a unui mobilier deteriorat/exfoliat, paturi neigienizate/urme de uzura, prosoape rupte, transmite News.ro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a controlat 46 de agenti economici din mall-ul Promenada, din Bucuresti, iar in urma controlului 11 spații au fost inchise și au fost date amenzi de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro. Au fost controlati 46 de operatori economici si, in urma…

- Produse alimentare expirate, spatii neigienizate, marfuri cu deficiente de etichetare, echipamente de joaca rupte, inadvertente intre pretul de la raft al produselor/serviciilor si cel de la casa de marcat, utilizarea, la un salon spa, a unui mobilier deteriorat/exfoliat, paturi neigienizate/urme de…

- Sub coordonarea vicepresedintelui ANPC, Mihai Culeafa, echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov au verificat comercianti de produse alimentare, nealimentare si prestatori de servicii care activeaza in mall-ul bucurestean Promenada, anunta…

- Acțiunile de control ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș se incadreaza in liniile startegiei de lucru promovate prin ”Caravana consumatorilor”. Acestea se realizeaza in contextul unor tematici de control naționale, locale sau pentru cercetarea reclamațiilor, dar…

- Acțiunile de control ale Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș se incadreaza in liniile startegiei de lucru promovate prin ”Caravana consumatorilor”. Acestea se realizeaza in contextul unor tematici de control naționale, locale sau pentru cercetarea reclamațiilor, dar…

- Potrivit ANPC, a fost intensificata, in ultima perioada, supravegherea pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor de Sarbatorile de Pasti, iar miercuri au fost facute verificari in Hala Obor din Capitala. Astfel, echipe de control ale Comisariatelor Regionale de Protectie a Consumatorilor…

- ANPC a efectuat controale in 12 aprilie 2022, pentru a vedea in ce condiții sunt comercializate cele mai cautate produse din aceasta perioada, anume ouale. Controalele au fost efectuate la nivelul intregii țari.Intr-o singura zi au fost efectuate 114 acțiuni de control, in urma carora au fost date amenzi…

- ANPC a inceput sa faca mai multe controale in magazine in ceea ce privește comercializarea produselor preferate de romani in aceasta perioada. Oua aproape expirate, sparte sau depozitate pe rafturi ruginite – asta au gasit cei de la ANPC in unele magazine. La nivelul intregii țari, initiate de președintele…