Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a informat miercuri, pentru AGERPRES, ca, pana marti, au fost inregistrate 22.939 de liberari ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu.



"De la data de 19.10.2017 pana la data de 03.12.2019, din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost inregistrate 22.939 liberari, dintre care 4.060 liberari la expirarea duratei pedepsei in termen si 18.879 liberari conditionate. In perioada anterior mentionata, din totalul liberarilor, au fost inregistrate 2.335 reveniri, in unitatile subordonate Administratiei…