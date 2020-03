Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunța ca șapte deținuți au fost izolați intr-un spațiu creat amenajat la Penitenciarul Jilava, dupa ce au fost suspecți de infecție cu COVID-19, se arata intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista…

- Sapte detinuti sunt izolati si monitorizati medical, in prezent, la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, cinci dintre acestia fiind declarati negativ in urma testarii pentru COVID-19, a informat sambata Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei…

- Doi studenti iranieni aflati in Ungaria sunt infectati cu noul coronavirus, primele cazuri de infectare cu COVID-19 confirmate in aceasta tara, a anuntat miercuri premierul Viktor Orban, relateaza agentiile MTI si Reuters, potrivit Agerpres.''Avem primul caz de coronavirus, de fapt sunt deja…

- Rezultatele probelor prelevate de la un barbat care a calatorit recent intr-una din regiunile afectate din Italia, plasat miercuri in carantina dupa ce a prezentat durere in gat, sunt negative pentru coronavirus. „In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii, dupa ce…

- Persoanele care manifesta simptomele de gripa de orice fel si simptomele de coronavirus, descrise de autoritațile medicale, sunt sfatuite sa evite in acele zile locurile aglomerate, inclusiv spațiul bisericii, pentru a nu-i expune și pe alții la o posibila imbolnavire. In acest timp, persoanele respective…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Tiberiu Ungureanu, sa dispuna masuri privind garantarea dreptului la corespondenta al detinutilor, dupa ce AP a efectuat o ancheta la Penitenciarul Giurgiu. "In vederea garantarii dreptului la…

- Un detinut de la Penitenciarul Giurgiu a decedat, miercuri dimineata, dupa ce a fost lovit de colegul de celula, in urma unui conflict spontan, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor, scrie Agerpres.Miercuri, in jurul orelor 05,30, la nivelul Penitenciarului Giurgiu, pe fondul unei altercatii…

- Ministerul Justiției (MJ) a lansat in dezbatere publica Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024, aceasta vizand persoanele internate intr-un centru educativ sau intr-un centru de detenție, cele aflate in inchisoare,dar și pe cei care au fost eliberați,…