ANP interzice vizita rudelor deținuților dacă acestea au febră sau tușesc, de teama coronavirusului Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a decis noi masuri de protecție a personalului și a deținuților, in contextul coronavirusului, astfel ca nu mai permit vizita rudelor care au simptome de afecțiuni respiratorii. Cei care au fost in zone contaminate vor amana vizita la penitenciar. Potrivit unui comunicat transmis duminica, ANP solicita rudelor deținuților care au […] Articolul ANP interzice vizita rudelor deținuților daca acestea au febra sau tușesc, de teama coronavirusului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incarecerat in prezent la Penitenciarul Rahova, Radu Mazare, 51 de ani, va fi mutat, la inceputul saptamanii viitoare, la Penitenciarul Slobozia.Asta dupa ce Administrația Naționala a Penitenciarelor a aprobat cererea transmisa de catre fostul primar al municipiului Constanța. ”Radu Mazare se muta la…

- Rusia a anuntat vineri ca inchide frontierele sale celor care vin din Iran, cu scopul de a limita propagarea Covid-19, scrie AFP, potrivit news.ro.Serviciul federal de securitate "va inchide temporar frontiera rusa cetatenilor straini (...) care sosesc din Iran" pentru a munci, pentru a studi…

- Intreaga Romanie este extrem de panicata din cauza coronaviruslui. Te teama ca virusul sa nu se raspandeasca si Patriarhia Romana a lansat un apel important catre credinciosi, in contextul imbolnavirii cu Covid-19.

- Gigantul american spune ca lucreaza impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru a intelege care sunt informatiile corecte si care sunt cele false, iar pe baza acestei intelegeri ajunge sa blocheze reclamele care nu sunt conforme cu adevarul. Vor fi blocate reclame legate de virusul COVID-19…

- ​Israelul a decis sa interzica alergatorii straini la maratonul de la Tel Aviv, pentru a evita o eventuala propagare a coronavirusului în aceasta tara.3000 de sportivi straini ar fi trebuit sa participe la cursa programata vineri.Aproape 1000 de alergatori de origine asiatica îsi…

- Detalii incendiare, dupa ce autoritațile au descins in 10 penitenciare din Romania. In urma perchezițiilor facute in 10 penitenciare au fost gasite mai multe telefoane mobile, cartele SIM, dar și cuțite improvizate, anunța, vineri, Administrația Naționala a Penitenciarelor, potrivit Mediafax.Citește…

- O nunta cu totul atipica a avut loc in Singapore, unde, mirii, recent intorși din China, au ramas izolați in camera, de teama de a nu-i contamina cu un posobil coronavirus, pe invitații lor, care s-au distrat la nunta la care lipseau tocmai mirele și mireasa.

- Portul Constanta este poarta pe unde intra cele mai multe produse importate din China. Protectia Consumatorilor cere oprirea comercializarii unor produse aduse din aceasta tara.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a transmis o adresa catre Directia de Sanatate Publica…