Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a transmis, vineri, un mesaj in care felicita conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pentru modul in care au gestionat situatia privind combaterea infectarilor cu noul coronavirus, dupa ce niciun detinut nu a fost contaminat. "La instalarea…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat, printr-un comunicat de presa remis Agerpres, ca angajeaza fara concurs personal medical pentru o perioada determinata de șase luni.Astfel, Administrația Naționala a Penitenciarelor și unitațile subordonate vor incadra, pe posturi vacante, 48 de medici,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor. De asemenea, toate testele efectuate detinutilor contacti ai primului angajat confirmat pozitiv COVID-19 la penitenciarul Gherla au indicat rezultate negative.…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza, sambata, ca pana in prezent nu se inregistreaza infectari cu noul coronavirus in randul detinutilor, iar toate testele efectuate detinutilor cont

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a anunțat, joi, ca are in acest moment trei angajați confirmați pozitiv la coronavirus.Dintre aceștia, doi sunt de la Penitenciarul București-Jilava, iar unul de la Penitenciarul Gherla.Dupa un prim caz confirmat pe 21 martie, joi a fost confirmat pozitiv…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza sambata ca, pana la acest moment, in sistemul penitenciar nu se inregistreaza cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS CoV 2 in randul persoanelor private de libertate.In considerarea multiplelor masuri cu caracter de preventie adoptate la nivelul unitatilor…

- Mai multi detinuti ii indeamna pe cetateni sa stea acasa in cadrul unei campanii a Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) intitulata "STATI IN CASA! Impreuna putem reusi!". Imagine: Administrația Naționala a Penitenciarelor "Intr-un moment in care ducem o lupta comuna, aceea a responsabilitatii,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a dispus mai multe masuri pentru gestionarea situatiilor in cazul in care va fi confirmat un caz de infectare cu Covid-19, atat in randul detinutilor, cat si in randul personalului. Una dintre masuri vizeaza gasirea unor spatii cu destinatie de izolare…