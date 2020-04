Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul Brila în parteneriat cu Centrul de Prevenire Evaluare i Consiliere Antidrog Bila a implementat proiectul &rdquoExerciii de Libertate&rdquo destinat unui grup de persoane aflate în stare privativ de libertate custodiate de instituia penitenciar în perioada ianuarie &ndash...

- Masurile cu caracter restrictiv si in scop preventiv impuse in sistemul administratiei penitenciare, cu aplicabilitate directa asupra persoanelor private de libertate si personalului unitatilor, sunt validate de considerente de ordin medical, riscul epidemiologic asociat colectivitatilor si, implicit,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a dispus mai multe masuri pentru gestionarea situatiilor in cazul in care va fi confirmat un caz de infectare cu Covid-19, atat in randul detinutilor, cat si in randul personalului. Una dintre masuri vizeaza gasirea unor spatii cu destinatie de izolare…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza marti ca in sistemul propriu nu sunt inregistrate cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. ANP precizeaza ca unitatile subordonate au achizitionat, incepand cu luna ianuarie, materiale igienico-sanitare necesare igienei individuale…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin ce prevede majorarea suplimentului de hrana al detinutilor in perioada Sarbatorilor Pascale, in contextul limitarii temporare a unor drepturi ca urmare a declararii starii de urgenta prin Decretul 195/2020."Prin Decretul mentionat au…

- Ca masura preventiva in fata coronavirusului, o treime dintre angajatii penitenciarelor din Romania va sta acasa in perioada urmatoare, ca a informat Administratia Nationala a Penitenciarelor."Avand in vedere dinamica raspandirii virsului SARS-CoV-2 [...], incepand cu data de 16.03.2020, la nivelul…

- Dat fiind contextul epidemiologic generat de raspandirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul Romaniei, precum si in considerarea masurilor de preventie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, conducerea Penitenciarului Deva informeaza: Persoanelor vizitatoare (apartinatori ai persoanelor…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) solicita persoanelor care au calatorit, incepand cu luna februarie, in tari in care au fost confirmate infectari cu Covid-19 si care intentioneaza sa viziteze persoane private de libertate sa amane, pe cat posibil, vizita. "Dat fiind contextul…