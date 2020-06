Doua persoane in arest preventiv confirmate cu COVID-19 de reteaua sanitara publica au fost transferate temporar, joi seara, dintr-un centru de retinere si arestare preventiva la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava, in vederea internarii, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, vineri, AGERPRES. "In seara zilei de joi (...) la Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava au fost transferate temporar, dintr-un Centru de Retinere si Arestare Preventiva, in vederea internarii, doua persoane aflate in stare de arest preventiv in cursul urmaririi penale, confirmate…