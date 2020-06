Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 410.649 de contracte de munca au incetat de la declararea starii de urgenta (16 martie) pana luni, potrivit cifrelor centralizate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.Vineri, numarul contractelor de munca incetate de la declararea starii de…

- Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis astazi ca petrecerile, nunțile, botezurile, inmormantarile și parastasurile se vor organiza cu participarea a meximul 16 persoane. Daca evenimentul familial implica o slujba religioasa in interiorul bisericii (ex: nunta, botez,…

- Prefectura Gorj a anuntat ca in ultimele 24 de ore, polițiștii gorjeni au desfașurat 17 misiuni specifice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID 19. Astfel, a fost verificat modul de respectare a masurii de izolare la domiciliu in cazul a 1.778 de persoane, iar 8 agenți economici au…

- Probabil ca multora nu va sunt simpatici, dar mergeți mai departe, macar cateva randuri. 99% dintre cei 20.000 de deținuți romani nu au furat din spitale. Aceia nu au fost prinși. 90% nu au avut nicio treaba legata de corupție. In plus vorbim despre oameni pedepsiți, care iși ispașesc faptele. In patru…

- Sucevenii s-au intrecut in savirșirea de fapte cu caracter contravențional și penal și, implicit, in adunarea de amenzi, dupa instituirea starii de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. Afirmația a fost facuta prin telefon la Radio Top, de catre purtatorul de cuvint al Inspectoratului Județean…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) precizeaza miercuri ca 33 de angajati si 497 de persoane private de libertate ar fi intrat in contact cu angajatul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu SARS-CoV-2. "Verificarile derulate la nivelul unitatii, pe linia identificarii posibililor…

- Amenzile pentru contravențiile din perioada starii de urgența sunt majorate Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat o ordonanța care prevede bonificații fiscale de 5% sau 10% pentru cei care platesc impozitul pe profit pâna pe 25 aprilie. În ce privește acoperirea șomajului tehnic de catre…