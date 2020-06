Stiri pe aceeasi tema

- Aprobarea acordata de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) Ancai Alexandrescu, care a realizat si difuzat un interviu cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea, se referera la comunicare online, nu la interviu, afirma surse din institutie, care declara ca situatia creata ar putea avea consecinte,…

- Un angajat al Penitenciarului Craiova a fost confirmat, joi, cu noul coronavirus. Imediat dupa ce a primit rezultatele, colegii lui au fost trimiși in izolare, se arata in comunicatul trimis de Administrația Naționala a Penitenciarelor.„Joi (...) un angajat al Penitenciarului Craiova a fost confirmat…

- Supravegherea judiciara penala temporara a fostului parlamentar UDMR s-a intrerupt, pentru ca in Romania a solicitat casarea sentinței. Tribunalul din Budapesta a suspendat procedura de preluarea executarii pedepsei cu inchisoarea a lui Gergely Olosz in cadrul ședinței publice din 3 decembrie 2019,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) precizeaza miercuri ca 33 de angajati si 497 de persoane private de libertate ar fi intrat in contact cu angajatul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu SARS-CoV-2. "Verificarile derulate la nivelul unitatii, pe linia identificarii posibililor…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a dispus mai multe masuri pentru gestionarea situatiilor in cazul in care va fi confirmat un caz de infectare cu Covid-19, atat in randul detinutilor, cat si in randul personalului. Una dintre masuri vizeaza gasirea unor spatii cu destinatie de izolare…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de ordin ce prevede majorarea suplimentului de hrana al detinutilor in perioada Sarbatorilor Pascale, in contextul limitarii temporare a unor drepturi ca urmare a declararii starii de urgenta prin Decretul 195/2020."Prin Decretul mentionat au…