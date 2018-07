Tara cu inflatie de 1.000.000%

La acest uluitor procent va ajunge hiperinflatia din Venezuela, tara aflata in criza financiara si umanitara, au declarat ieri oficiali ai FMI. „Am calculat o crestere a inflatiei la 1.000.000% pana la finalul anului 2018 , ceea ce inseamna ca Venezuela este intr-o situatie similara cu cea in care a fost Germania, in 1923, sau […] Tara cu… [citeste mai departe]