- Deținuții din penitenciarele din Romania sunt vaccinați anti-COVID in proporție de 78 la suta, in timp ce rata de vaccinare in randul polițiștilor este de 62 la suta, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis vineri.

- Victoria Azarenka s-a aratat contrariata de faptul ca spectatorii care vor sa asiste la meciurile turneului US Open trebuie sa fie vaccinati împotriva COVID-19, dar jucatorii care evolueaza în arenele de la Flushing Meadows nu sunt obligati sa fie imunizati împotriva noului coronavirus,…

- Lituania vrea sa interzica accesul in tramvaie și trenuri pentru persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid-19. Propunerea a starnit proteste. Marti noapte, in capitala lituaniana Vilnius au avut loc proteste violente impotriva noilor restrictii anti-pandemie, transmite agenția de presa BNS, citata…