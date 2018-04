Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi alesi PNL propun infintarea unui centru educativ pentru minori si a unui centru de detentie pentru minori in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii, cheltuielile urmand sa fie suportate atat din bugetul de stat, cat si din bugetele consiliilor locale, potrivit unui proiect,…

- Potrivit raportului de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in anul 2017 au recidivat 38 la suta dintre detinuti, un procent care se afla in scadere fata de anii trecuti. Cu toate acestea, au fost inregistrate aproape 100 de agresiuni asupra angajatilor din penitenciare, mai multe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca a primit protocoalele incheiate de Ministerul Public cu SRI si ca desecretizarea lor se va face potrivit legii. "Stiti din comunicatul Ministerului Public ca le-am primit. Eu chiar am apreciat faptul ca, dupa ce am cerut public, si alti reprezentanti…

- Numarul persoanelor aflate in penitenciarele din Romania a fost in continua scadere in ultimii cinci ani, astfel ca la sfarsitul anului 2017 erau inchise 23.450 de persoane, cu peste 10.000 mai putine decat in 2013. Potrivit raportului de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor…

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…