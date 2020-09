Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza ca, in intervalul 11 17.09.2020, au fost inregistrate 13 noi cazuri de infectare cu virusul SARS CoV 2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare.In prezent, din totalul cazurilor raportate, doar 28 de politisti de penitenciare…

- Unsprezece noi cazuri de infectare cu noul coronavirus s-au inregistrat, in ultima saptamana, in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. „In intervalul 04-10.09.2020 au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.053 de cazuri noi, din 22.320 de teste efectuate. Alte 60 de persoane au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, un nou record de decese in Romania. De asemenea, la Terapie Intesiva sunt internate 522 de pacienți, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei, scrie…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) informeaza ca in intervalul 21-27 august au fost inregistrate 13 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului propriu. Potrivit unui comunicat transmis joi, din totalul cazurilor raportate, doar 38 de politisti de penitenciare inca…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 37 de decese (18 barbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, din care unul aparține categoriei de varsta 10-19 de ani. Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbiditați. La ora actuala alte 494 de…

- Inca 11 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in randul personalului din sistemul de penintenciare in perioada 14-20 august, anunța Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit ANP, din totalul cazurilor raportate, doar 44 de polițiști de penitenciare inca urmeaza…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat joi ca, in perioada 14 – 20 august, au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei penitenciare. Conform ANP, in prezent, din totalul cazurilor raportate, 44 de politisti de penitenciare…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anuntat joi ca, in perioada 14 – 20 august, au fost inregistrate 11 noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului sistemului administratiei din penitenciare, potrivit Agerpres. In prezent, din totalul cazurilor raportate, 44 de politisti…