„Anora", de Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d'Or. VIDEO Filmul „Anora", regizat de Sean Baker, a caștigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 77-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, desfașurat intre 14 și 25 mai. Este primul Palme d'Or american de la „Tree of Life", regizat de Terrence Malick, in 2011. „Acest film este magnific, plin de umanitate, ne-a incantat și ne-a frant inimile", a declarat Greta Gerwig, președinta juriului, in discursul sau inainte ca premiul sa fie inmanat de George Lucas. „Știu ca voi continua sa lupt pentru cinematografie. Trebuie sa ne luptam pentru a face filme care sa fie lansate in cinematografe. Lumea trebuie sa iși…

- „Anora” americanului Sean Baker (mai tandru, in independentul „Florida Project”) care și-a dedicat Palme d Or-ul celor care practica la propriu prostituția, sex-workers, este o pelicula extrem de intensa.

- Cineastul american George Lucas, creatorul francizei "Star Wars", va fi recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific pe 25 mai, in cadrul ceremoniei de inchidere a celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat marti organizatorii evenimentului, relateaza AFP, conform Agerpres.