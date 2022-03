Anonymous: Ucraina, alertă de grad ZERO - complot de asasinare a președintelui Zelenski "Informatiile scurse de FSB rus au alertat Ucraina despre un complot de asasinare a presedintelui @ZelenskyyUa. Acum, ne putem astepta la o lupta interna pentru putere la Kremlin pentru a rasturna regimul Putin. Intre timp, sa continuam cu atacurile", anunta Anonymous, pe Twitter. Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa . Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let's continue with the attacks.— Anonymous (@LatestAnonPress) March 3, 2022 Anonymous a revendicat, de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

