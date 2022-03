Anonymous atacă Banca Centrală Rusă – Mesajul transmis către Vladimir Putin Hackerii Anonymous au facut publice informații confidențiale ale guvernului rus, mai exact 28 de gigabiți de informații. Acum doua zile Banca Centrala a Rusiei a fost piratata, iar hackerii au dat publicitații documente secrete și multe alte lucruri care in mod normal nu sunt accesibile publicului larg. Nu este pentru prima data cand Anonymous ataca informatic cam tot ce ține de Rusia. Razboiul cu hackerii este greu de dus de catre autoritațile ruse, care trebuie sa evite astfel de scurgeri de informații secrete. „Niciun secret nu este in siguranța. Suntem peste tot – suntem in cladirea ta, unde… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volodomir Zelenski transmite un mesaj despre o posibila predare in razboiul cu Rusia. Președintele ucrainean a devenit ținta numarul 1 in razboiul din Ucraina, iar Vladimir Putin se pare ca nu renunța.

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- Un pilot al companiei aeriene Pobeda din Rusia, le-a transmis pasagerilor informatii despre raboiul pornit de Rusia in Ucraina. Pilotul nu a ezitat sa isi exprime parerea in legatura cu atrocitatile comise de armata ruseasca pe teritoriul Ucrainei, transmitandu-le calatorilor informatii despre…

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat recent ca ”un numar de banci ruse vor fi excluse din SWIFT” și ca o parte din activele Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate de catre aliații occidentali. Comisia Europeana in Romania a anunțat ca președinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Milos Zeman a cerut izolarea „nebunuolui” de Putin dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. Declarația este cu atat mai surprinzatoare cu cat Zeman era un cunoscut admirator al lui Vladimir Putin. Președintele Cehiei, scriu jurnaliștii de la digi24.ro, a cerut sancțiuni drastice impitriva Moscovei, acțiunile…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…