- Grupul de hackeri Anonymous anunta ca a piratat Banca Centrala a Rusiei și peste 35.000 de fisiere vor fi publicate in 48 de ore. Totodata, hackerii anunta ca au spart site-urile mai multor companii care continua sa lucreze in Rusia. „Anonymous a piratat Banca Centrala a Rusiei. Peste 35.000 de fisiere…

- Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a facut publice rezultatele unui sondaj de opinie „despre razboi și patriotism”, cu intrebari legate in principal de razboiul din Ucraina. Astfel, majoritatea romanilor (68%) considera ca agresiunea militara a Rusiei in Ucraina nu este justificata, in…

- Grupul de hackeri Anonymous, care poarta un ”atac cibernetic” impotriva Rusiei de cand a invadat Ucraina, la 24 februarie, anunta joi ca a piratat serverele Serviciului rus de securitate (FSB), serviciile secrete ruse, relateaza AFP.

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- Vanzarea de valute straine va fi suspendata pana pe 9 septembrie, a anuntat intr-un comunicat de presa Banca Centrala a Rusiei, lovita de sanctiuni occidentale fara precedent din cauza ofensivei ruse in Ucraina.

- Putin a semnat un decret privind masuri temporare pentru a asigura stabilitatea financiara a Federației Ruse.Din 2 martie, președintele a interzis exportul de numerar strain in valoare de peste 10 mii de dolari SUA din Rusia. Tot din 2 martie, a fost instituita o procedura speciala pentru tranzacțiile…

- Statele Unite si NATO sunt dispuse sa discute cu Rusia masuri reciproce de prevenire a incidentelor militare in spatiul aerian si pe mare si sa asigure Moscova ca in (bazele pentru scuturile antiracheta din - n. red.) Romania si Polonia nu sunt amplasate rachete Tomahawk, releva documente confidentiale…