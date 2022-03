Anonymous spune ca a spart serverele FSB, serviciul secret rusesc. Colectivul de hackeri, care a poarta un „razboi cibernetic” impotriva Rusiei de la invadarea Ucrainei, in 24 februarie, a dezvaluit, de asemenea, o conversație sensibila intre Vladimir Putin și ministrul sau al Apararii, Serghei Șoigu. „Tango Down”. Cu aceasta expresie, folosita in armate pentru a […] The post Anonymous a spart serverele FSB / Documente sensibile ale lui Putin sunt la vedere first appeared on Ziarul National .