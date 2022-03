Anonymous a piratat mai multe posturi tv din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina.„Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit Ucraina cu cuvinte si fapte. Saptamana viitoare vom primi un alt lot de sisteme Starlink pentru orasele distruse”, a anuntat Zelenski.Talked to @elonmusk . I’m grateful…

- Intervenția de vineri a senatoarei Liudmila Narusova a fost una neobișnuita, venind intr-o sesiune dedicata adoptarii unei legi privind cenzurarea informațiilor, scrie Sky News. Ea a mai vorbit zilele trecute despre pierderile armatei ruse in Ucraina și despre faptul ca autoritațile de la Moscova nu…

- Mii de georgieni au ieșit din nou pe strazile din capitala țarii, Tbilisi, pentru a protesta fața de invazia Rusiei in Ucraina care a provocat sute de victime. Georgienii au strigat sloganuri de susținere a Ucrainei și au acuzat Rusia de agresiunea fața de țara vecina. Protestatarii, care se tem, la…

- Intr-o interpelare, Liudmila Narusova a afirmat ca "recruții care au fost obligați sa semneze un contract sau altcineva a semnat pentru ei au fost retrași din zona de razboi din Ucraina. Dar dintr-o companie de o suta de oameni au ramas doar patru in viața."Cand i s-a raspuns ca nu aceasta e subiectul…

- Ucrainenii au gasit in telefonul unui soldat rus luat prizonier o inregistrare in care isi manifesta ranjind satisfactia ca orasele Ucrainei sunt bombardate. Aflat acum pe un pat de spital din Ucraina, soldatul nu mai zambeste si spune ca Vladimir Putin este un ticalos #Russian occupant rethinks the…

- Cel mai cunoscut site-ul de tip enciclopedie open source din lume este acuzat de „diseminare ilegala" a unor informații despre armata rusa, victimele civile ucrainene și operațiunile bancare ale Moscovei. Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti seara, ca a avut o noua conversatie cu omologul sau american, Joseph Biden, despre sanctiunile impuse de Occident Rusiei si despre asistenta militara. „Tocmai am avut o conversatie cu presedintele Statelor Unite. Am discutat despre coordonarea…

- Imaginile din satelit publicate de Maxar Technologies arata un convoi uriaș de vehicule militare rusești, lung de aproximativ 64 de kilometri, a scris CNN . Tancurile și alte vehicule militare blindate se aliniaza de la aeroportul Hostomel, din nord-vestul Kievului, pana in satul Pribirsk, aflat intre…