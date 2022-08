Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul international de film independent Anonimul, proiect cofinantat de Ministerul Culturii, se deschide, luni, in satul Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, cu proiectia "Mariupolis 2", ultimul film al regizorului lituanian Mantas Kvedaravicius, capturat de armata rusa si ucis in regiunea ucraineana…

- Olimpiada Porumbeilor Voiajori - Racing Pigeon Olympiad va fi organizata pentru prima data in istorie in timpul verii si tot in premiera, pentru prima data in Romania, la Oradea, in perioada 12 - 14 august, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele Uniunii Nationale a Columbofililor…

- Regizat de regretatul Mantas Kvedaravicius, „Mariupolis 2”, care a fost prezentat in premiera mondiala in luna mai la Cannes, va deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, ce va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii).…

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca Romania va reuși, in premiera de la aderarea la UE, sa cheltuiasca la timp toți banii alocați intr-un exercițiu financiar multianual.

Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, aduce cel mai bun rezultat obținut de o echipa universitara romaneasca in istoria Jocurilor Europene Universitare.

Ministrul Apararii, Vasile Dancu, afirma ca prin declararea importantei strategice a Marii Negre, Romania devine o parte mult mai importanta a teritoriului aparat de NATO.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca, de la 1 iulie, in Romania va intra in vigoare sistemul de trasabilitate a deșeurilor transfrontaliere, care este un proiect- pilot la nivelul UE.

- Spectacolul „Fete si baieti” de Dennis Kelly este un one-woman-show cu Raluca Aprodu, in regia lui Cristi Juncu, care va avea premiera joi, de la ora 19.30, la Teatrul ACT din Bucuresti. Urmatoarele reprezentatii ale spectacolului vor avea loc pe 29 si 30 iunie, de la ora 19.30, potrivit news.ro.…