Cei mai auziți parlamentari in 2019 au fost deputatul PSD Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și liderul deputaților PNL, Florin Roman. De partea cealalta, cei mai puțin vizibili aleși raman deputatul Pro Romania Nicolae Banicioiu și senatorul ALDE Mihai Ruse.

Camera Deputaților

In topul deputaților activi in 2019 este Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, care a avut 563 de luari de cuvant in 37 de ședințe…