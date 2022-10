Stiri pe aceeasi tema

- Datele sunt pe ultimii trei ani și provin din raspunsul oficial al Poliției Capitalei la solicitarea Libertatea. Ele contrazic o declarație a șefului Poliției din București, doar una dintre afirmațiile care au conturat ideea unui flagel al drogurilor consumate la volan. La finalul lunii august, Bogdan…

- Modificari la prețurile RCA: Asigurari mai scumpe pentru șoferii care au reședința in localitați cu numar mare de accidente Prețurile RCA au fost ajustate dupa ce firmele de asigurare au introdus noi criterii de calcul pentru polițele obligatorii. Printre criteriile noi introduse se afla și zona de…

- RCA-ul luat direct de la asigurator poate fi mai ieftin decat de la broker. Odata cu modificarile aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislatiei secundare, una dintre modificari permite companiilor de asigurare si intermediarilor sa vanda aceeasi polita…

- Autoritațile au anunțat restricții de circulație in București. Șoferii trebuie sa știe ca o sa se circule cu greutate. Care sunt strazile și bulevardele blocate in weekend, precum și motivul pentru inchiderea acestora, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Șoferii din București vor avea batai…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- Polițele RCA platite de romani cu o majorare de 70% intr-un singur an raman o vaca buna de muls pentru stat și asiguratorii din industrie. Daca am avea un raport transparent și am vedea investiții și beneficii de pe urma acestor sume uriașe platite, cu siguranța ca ar merita banii dați, altfel șoferii…

- Criza ultimilor ani, dar și actuala situație, a dus la o noua posibila criza. Se tot vorbește de piața romaneasca de imboliare rezidențiale și riscul unei bule in 2022. Specialiștii din piața incearca sa traga semnale de alarma cu privire la aceasta situație. Cu toate ca prețurile materialelor au crescut…

- Preturile solicitate pentru apartamentele noi din Bucuresti au continuat evolutia crescatoare si in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, asa cum releva analiza comuna Premier Estate Management si Imobiliare.ro.