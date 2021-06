Comisia Europeana a transmis o lista cu cel puțin 18 observații adresate Guvernului Cițu la Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt capitole la care oficialii europeni solicita informații suplimentare, iar in cazul altora se cer documente justificative. Comisia semnaleaza inclusiv discrepanțe intre sumele transmise de Guvern in documentele Word și cele din documentele Excel […] The post Anomalie uriașa in PNRR-ul Romaniei. Costul unui training, 133.000 de euro pentru o persoana. CE: “Excesiv!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .