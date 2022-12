ANOFM: Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,04%, mai mare decât cea din luna anterioară ”La sfarsitul lunii noiembrie 2022, rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,04%, mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,08 pp. Numarul total de someri la finele lunii noiembrie 2022 a fost de 238.512 de persoane, mai mare cu 6.644 de persoane fata de cel inregistrat la finele lunii anterioare”, se arata in comunicat. Din totalul somerilor inregistrati, 42.002 au fost someri indemnizati si 196.510 neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a crescut cu 2.135 persoane, iar numarul somerilor neindemnizati a crescut cu 4.509 persoane fata de luna precedenta. Ponderea somerilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii anunta marti, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), ca rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,04%, mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,08 puncte procentuale. Cei mai multi someri aveau intre 40-49 de ani (56.919), urmati de cei cu varsta…

- La sfarșitul lunii octombrie 2022, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 5,08 la suta mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,19 pp si cu 0,41 pp decat cea din luna octombrie a anului 2021. Numarul total de someri la finele lunii octombrie 2022 a fost de 4555 persoane,…

- Maramureșul are destui șomeri, deși locuri de munca sunt disponibile. AJOFM Maramureș a facut publice o serie de concluzii relevante privind analiza indemnizațiilor de șomaj in anul 2022 fața de anii 2020-2021, respectiv in perioada 2020-2021. Datorita disponibilizarilor de personal generate de pandemia…

- La nivelul lunii septembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați peste 3.300 de șomeri, dintre care majoritatea erau cei neindemnizați. ”Rata șomajului in luna septembrie este in ușoara creștere fața de luna august, astfel incat inregistreaza o…

- Rata somajului la nivel national a fost de 2,56%, la finalul lunii august, egala cu cea din luna anterioara si mai mica cu 0,37 puncte procentuale (pp) decat cea din luna august a anului 2021, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), remis, marti, AGERPRES…