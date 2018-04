ANOFM: Rata şomajului în luna februarie, 3,94%, sub valoarea din aceeaşi perioadă a anului trecut Comparativ cu luna precedenta, rata somajului in randul barbatilor a scazut fata de la 4,24% la 4,19%, iar rata somajului in randul femeilor a scazut de la 3,70% in luna ianuarie la 3,64 %. Conform datelor ANOFM, 98.481 de someri provin din mediul urban, iar 245.918 provin din mediul rural. Cei mai multi someri aveau intre 40 – 49 de ani (103.433), urmati de cei din grupa de varsta 30 – 39 de ani (68.113), la polul opus aflandu-se persoanele intre 25 – 29 de ani (22.434). Referitor la structura somajului dupa nivelul de instruire, somerii fara studii si cei cu nivel de instruire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

