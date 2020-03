Peste 19.000 de persoane au fost angajate in prima luna a anului prin intermediul unui program national de profil derulat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), informeaza institutia intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul ANOFM, in prima luna a anului 2020 au fost incadrate in munca 19.184 persoane. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 31 ianuarie 2020, 7.337 au peste 45 de ani, 4.632 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 3.907 au intre 25 si 35 de ani, iar 3.308…