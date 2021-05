Un numar de 15.973 de locuri de munca sunt disponibile, la nivel national, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), a anuntat miercuri institutia, pe baza datelor furnizate de agentii economici.



Din cele 15.973 de locuri de munca vacante declarate de angajatori la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, 1.151 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (agent servicii client, inginer mecanic, inginer constructii civile, industriale si agricole, inginer productie, programator, cercetator in informatica, medic specialist etc), iar 3.813 de locuri…