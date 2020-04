Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii pot suna la un numar unic pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitațile de acordare a șomajului tehnic, anunța Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Angajatorii sau angajații care doresc sa obțina informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului…

