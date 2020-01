Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de Munca (ANOFM) anunta inceperea de luni a perioadei de inregistrare a aplicatiilor in programul destinat studentilor care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara, minim 2 luni, potrivit unui comunicat publicat vineri de ANOFM.



Pentru anul 2020, sunt disponibile 30 de posturi in domeniul hotelier - gastronomic, in gastronomia de sistem (fast-food), in productia industriala si in domeniul serviciilor, precizeaza ANOFM.



La acest program pot aplica studentii cu varsta cuprinsa intre…