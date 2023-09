ANNKA revine cu nou single si videoclip – Weekend

Dupa “Vorbe Letale” ANNKA revine cu un nou single, “Weekend”. Piesa este compusa de Marcwho, Acxel, ANNKA si Lucian Zavoianu si produsa de Keya Soul Music. Videoclipul a fost filmat in doua zile si este regizat de MarcWho. “Iata ca lansez si a doua mea piesa. “Weekend” reprezinta un mesaj de la fete pentru baietii care spun mereu si mereu “aceleasi minciuni”. Piesa este compusa impreuna cu echipa mea de la Keya Soul Music alaturi de care am foarte multe proiecte in lucru. Filmarile au durat doua zile si vreau sa multumesc Traffic Restaurant & Lounge pentru suport, dar si intregii echipe prezente…