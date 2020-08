AnnJo si Tamiga & 2Bad lanseaza piesa si videoclipul “Bring the Fire” Annjo si Tamiga & 2Bad au realizat prima colaborare impreuna la melodia “Bring the fire”. Este o piesa sensibila cu un aer fresh care vorbeste despre speranta in dragoste, iar videoclipul are note din stilul urban si este filmat in Bucuresti. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna clipul piesei “Bring the fire”, apoi va astept cu impresii. Enjoy! Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

