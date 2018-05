Stiri pe aceeasi tema

- Oficialitați de nivel inalt și oameni de știința cu experiența de-o viața s-au intalnit astazi pentru a dezbate o problema ce ne macina pe noi toți de multa vreme. Printre aceștia se numarao serie de oameni de știința ce lucreaza cu agenții guvernamentale care dețin echipamentul necesar pentru a investiga…

- Ionela Prodan a ajuns iar in stare critica! Nimeni nu poate sa se mai pronunte in privinta bolii artistei! Dupa o perioada de cateva zile in care situatia ei s-a stabilizat, Ionela Prodan are iarasi probleme! Conform unor surse de la Spitalul Elias, cantareata se simte tot mai rau, iar cadrele medicale…

- In cel mai recent interviu pentru reviste People, Mariah Carey a vorbit pentru prima data despre boala de care sufera, tulburare bipolara. Cantareața in varsta de 48 de ani a marturisit ca a trait in „negare” și „frica constanta de a fi expusa”, dupa ce a fost diagnosticata in 2001 cu aceasta boala…

- Cantareața cunoscuta pentru piesele “Rockabye” și “Friends” ar face absolut orice pentru fanii sai, dar o postare abuziva pe Twitter a lasat-o pe Anne-Marie fara cuvinte. Fanul a harțuit-o pe Anne-Marie pentru ca artista ar fi intrat in graba pe langa fanii care o așteptau in linie deoarece aceasta…

- Elena Ionescu (ex-Mandinga) este insarcinata in luna a șasea. Cantareața a dezvaluit cum il va chema pe baiețelul sau și al soțului ei, Dragoș. Acesta se va numi Razvan, alegerea avand loc deoarece pe Dragoș il mai cheama și Razvan. Elena a dat in direct detalii despre soțul ei, care nu este o persoana…

- Dupa doua piese in care vorbește despre desparțire și regret, Anne-Marie s-a mutat la subiectul friendzone cu noua colaborare alaturi de Marshmello, “Friends”. Artista iși arata partea emotiva in piesele “Alarm” și “Ciao Adios”, dar atitudinea sa neliniștita nu a fost niciodata mai puternica ca acum.…

- Cantareata americana Joan Baez a acordat recent un interviu jurnalistilor de la AFP, la Paris, in care a vorbit despre activism, Bob Dylan, cariera, vocea, noul album si turneul ei de adio. Renumita artista nu a evitat nici trecutul ei, nici prezentul, dezvaluind ca locuieste in mijlocul unei paduri…

- Unul dintre ultimele fragmente ramase ale Manuscriselor de la Marea Moarta a fost descifrate de catre cercetatori israelieni, relateaza BBC. 60 de fragmente mici au construit puzzle-ul care a dezvaluit numele unui festival care marcheaza trecerea dintre anotimpuri. Reconstituirea acestuia…