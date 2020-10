In luna decembrie a anului trecut, Anne Hathaway (37 de ani) a devenit mama pentru a doua oara. Anne și soțul ei, Adam Shulman (39 de ani), s-au casatorit in luna septembrie a anului 2012. Perechea mai are impreuna un fiu, Jonathan Rosebanks, in varsta de 4 ani. Cel mai recent proiect al actriței, pelicula The Witches, s-a lansat pe 22 octombrie. Intr-un interviu oferit recent, actrița a dezvaluit ca, in timpul filmarilor producției, era insarcinata cu cel de-al doilea fiul al ei. Anne Hathaway a dezvaluit numele celui de-al doilea copil „Acum am un baiețel frumos in varsta de aproape 11 luni.…