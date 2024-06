ANNABELLE a lansat “flowers on my eyes” ANNABELLE a lansat “flowers on my eyes”. ANNABELLE a scris piesa impreuna cu duo-ul francez de producție Her Demons, care a lucrat recent și cu David Guetta, printre alții. Rezultatul este, in cuvintele ei, „cel mai bun cantec de primavara pentru fete” despre frumusețea feminina, increderea in sine și bucuria vieții. In mod ironic, ea a scris-o intr-o perioada dificila din viața ei; cu exact un an in urma; ca raspuns la cuvintele prietenei ei. „El a spus ca crede ca ne manifestam propriile vieți cu melodiile pe care ni le cantam pentru noi inșine. Și mi-am dat seama ca exista intotdeauna un fel… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al municipiului Piatra Neamt, Andrei Carabelea, si-a recunoscut infrangerea la alegerile pentru Primaria Piatra-Neamt in fata contracandidatului PSD Adrian Nita, transmite News.ro.„Le multumesc prietenilor care mi-au acordat increderea lor la aceste alegeri! Chiar daca cetatenii au decis…

- Totul s-a intamplat pe 9 aprilie cand Cosmin Mladin care se afla la volanul unui bolid de lux a fost oprit in trafic de catre polițiști. Masina mistuita de flacari in curtea unei societati comerciale din Arad. De la ce a pornit incendiul Barbatul de 37 de ani a refuzat testarea cu Drugtestul și astfel…

- TEREGOVA – Directorul Podul.ro, scriitorul Razvan Gheorghe, a anunțat recent ca va publica, in curand, la Editura Ratio et Revelatio, volumul „Nunta partizanului cu moartea. Marturia lui Nicolae Ciurica despre rezistența armata anticomunista din Munții Banatului și ai Mehedințiului”. Nicolae Ciurica…

- ”Nu mai putin de 23,288 miliarde euro a primit Romania, pana la acest moment, din exercitiul financiar 2014-2020, pe Politica de Coeziune, ajungand la un grad de absorbtie de 97%. Sa mai spun ca, la momentul intrarii la guvernare, noiembrie 2021, Romania primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24…

- ”Nu mai putin de 23,288 miliarde euro a primit Romania, pana la acest moment, din exercitiul financiar 2014-2020, pe Politica de Coeziune, ajungand la un grad de absorbtie de 97%. Sa mai spun ca, la momentul intrarii la guvernare, noiembrie 2021, Romania primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24…

- Autoritațile ruse discuta despre crearea unui nou minister care se va ocupa de politica pentru tineret și de educația patriotica. Acesta poate aparea dupa investirea președintelui rus Vladimir Putin in noul sau mandat, pe 7 mai, au declarat patru surse apropiate de administrația prezidențiala pentru…

- Hotelul Express a fost construit in perioada 2003–2006 din fonduri proprii, pe o suprafata aflata in proprietatea CFR Marfa, in statiunea Predeal, judetul Brasov. Hotelul a fost integrat in circuitul turistic in 2014. ”CFR Marfa ofera spre vanzare Hotelul Express situat in centrul statiunii Predeal.…