Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Lume - Serghei și Irina Kovalski a felicitat cititorii portalului Noi.md și toți cetațenii țarii noastre cu venirea Anului Nou și le-a urat armonie in sine și in familie. "La mulți ani! Noi, formația Lume, Serghei și Irina Kovalski ne grabim sa felicitam portalul Noi.md și toți cititorii acestuia…

- Teatrele din capitala Republicii Moldova organizeaza spectacole de Revelion pentru copii, informeaza Noi.md In special, Teatrul Republican de Papuși "Licurici" a organizat un matineu frumos și vesel de Anul Nou inainte de spectacol cu participarea lui Moș Gerila, Albei ca Zapada, Dragonului - simbolul…

- Ucraina depune eforturi sa-si creasca productia nationala de armament de la inceputul invaziei Rusiei, in februarie 2022. Dronele joaca un rol tot mai central in razboi si sunt folosite atat de catre Kiev, cat si de catre Moscova. ”In ceea ce priveste productia, vom produce un milion de drone anul viitor”,…

- Vești bune pentru șoferi! Doua tronsoane importante de autostrada vor fi inaugurate saptamana aceasta, fiind vorba, mai exact de 65 de kilometri de autostrada si drum expres. Anunțul a fost facut de ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Parlament „Asa cum bine stiti, pana…

- Ce acuzații i se aduc actriței?Totul a inceput in anul 2016, cand Isabelle Adjani a declarat ca are reședința in Portugalia, pentru a nu plati impozitele in valoare de 236.000 de euro in Franța.Aceasta nu este singura infracțiune descoperita de catre anchetatori. Se pare ca, in anul 2013, actrița a…

- Proiectul bugetului de stat pe anul viitor va fi dezbatut in sedinta de Guvern de joi, a dat asigurari, luni, premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD. El a prezentat proiectul de buget, luni, intr-o sedinta a Consiliului Politic National al PSD. „Am prezentat bugetul colegilor mei, calendarul pe care…

- VREMEA de Craciun 2023, Revelion și Anul Nou: Prognoza meteo pe patru saptamani, pana in 1 ianuarie 2024, in Alba și in țara Vremea de Craciun și Revelion 2023: Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 1 ianuarie 2024. Va…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 08.11.2023-31.12.2023, se suspenda parțial traficul rutier pe o banda a strazii Albișoara, direcția de deplasare spre str. M. Viteazul (sub pod).