Stiri pe aceeasi tema

- Fanii serialului “The Young and the Restless” – “Tanar și neliniștit” sunt in doliu! Și nu numai ei caci intreaga echipa a producției de televiziune de tip soap-opera deplange trecerea in neființa a producatoarei Lee Phillip Bell, Co-Creator ale serialelor “Tanar și neliniștit” dar și “Bold and the…

- Vesti bune pentru fanii solistei care isi bucura mereu fanii cu ceva nou. Andra Maruta (33 de ani), caci despre ea este vorba, a filmat weekendul trecut un nou videoclip la o piesa pe care o va lansa in curand. Surpriza cea mai mare este ca a filmat alaturi de cel mai indragit actor al... Read More…

- Una dintre cele mai urmarite vedete de la noi pe rețelele de socializare și-a surprins fanii dupa ce la o petrecere a imbracat o rochie mai decoltata, a pus fotografia pe rețelele de socializare și fanii au vazut cat de mult a slabit. Fanii au taxat-o imediat și chiar daca i-au scris ca este stilata,...…

- Fermecatoarea solista si vedeta de televiziune va avea un an plin din punct de vedere muzical caci are deja pregatite o multime de concerte si turnee in tara si strainatate. Andra (33 de ani) incearca si ii reuseste sa imbine viata de familie cu cariera si le face pe amandoua chiar foarte bine. Fanii…