Anna Lesko pe plajă, alături de fiul ei Anna Lesko este una dintre cele mai seducatoare cantarețe din Romania. Conștienta de atuurile sale fizice, solista de peste Prut fura privirile in orice ipostaza, așa ca imaginile in costum de baie nu scapa fara a fi apreciate. Artista este și o mama exemplara, lucru care ii face pe fani sa o admire și mai mult. Acum cateva zile, artista a fost surprinsa pe plaja alaturi de fiul ei, in varsta de 8 ani, noteaza profm.ro. Artista nu a ezitat sa-și etaleze silueta, purtand un costum de baie albastru deschis, al carui decolteu a atras atenția asupra sanilor.Din fotografiile postate se vede ca cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

